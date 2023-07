James Cameron portò Schwarzenegger in Amazzonia: 'Qui nessuno ti conosce'. E invece...

Bisogna vivere davvero fuori dal mondo per non conoscere una star come Arnold Schwarzenegger... Un po' come se ci si trovasse in un piccolo villaggio in Amazzonia! Proprio su questo puntava James Cameron quando, durante un viaggio risalente a un po' di anni fa, mise in guardia il nostro Terminator sui potenziali pericoli per il suo ego.

L'attore convinto di poter vincere le elezioni presidenziali USA se la Costituzione lo permettesse si trovò infatti nel 2011 a tenere una conferenza in Brasile in compagnia del regista di Titanic: fu proprio quest'ultimo a guidarlo poi in Amazzonia in direzione di un villaggio nel quale, secondo le sue previsioni, nessuno l'avrebbe riconosciuto.

"Mentre ci avvicinavamo a questo villaggio che [Cameron] conosceva, lui mi disse: 'Voglio solo avvertirti di non sentirti ferito nel tuo ego, perché qui nessuno saprà chi sei, posso assicurartelo'. E io gli dissi: 'Beh, grazie per avermi avvertito, ma fidati di me, il mio ego non ne uscirà ferito, non preoccuparti'. Nel giro di un minuto la gente già faceva cori: 'Arnold, Arnold, Arnold, Arnold'. E mi portarono in questa capanna nella quale avevano un mio poster" ha ricordato Schwarzenegger.

Insomma, in qualunque parte del mondo doveste trovarvi non abbiate dubbi: ci sarà sempre in giro almeno un fan del nostro Schwarzy! A qualcuno, però, tutta questa popolarità potrebbe non esser sempre andata a genio: per informazioni chiedere a Katherine Schwarzenegger.