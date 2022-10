James Corden bandito a vita da un ristorante di New York: 'È stato estremamente sgarbato'

James Corden, il futuro ex conduttore del "The Late Late Show" della CBS, non scherza affatto quando si parla di uova. Il popolare comico inglese sarebbe stato così esigente nei confronti del servizio di un'omelette di uova e coì scortese verso tutto il personale da essere inserito nella lista nera del popolare ristorante newyorkese Balthazar.

Il ristoratore Keith McNally ha annunciato nella giornata di ieri con un post su Instagram che non ha più intenzione di servire la star di Prom dopo che Corden è stato accusato di aver parlato in modo scortese al personale del Balthazar.

"James Corden è un comico enormemente dotato, ma un piccolo cretino", ha scritto McNally su Instagram. "Ed è il cliente più offensivo nei confronti dei miei camerieri del Balthazar da quando il ristorante ha aperto 25 anni fa. Non mi capita spesso di dare 86 a un cliente, [ma] oggi ho dato 86 a Corden. Non mi ha fatto ridere".

Nel mondo della ristorazione, il termine "86" si riferisce a cibi o bevande non più disponibili e ad avventori che non sono più i benvenuti nel locale. Ad ora non è arrivato nessun commento da parte di Corden o di chi lo rappresenta.

Nel suo post, McNally ha descritto in dettaglio due esempi del citato cattivo "trattamento del mio staff da parte del simpaticone". Il ristoratore, noto anche per il Pastis, lo Schiller's e la Minetta Tavern della Grande Mela, aveva segnalato per la prima volta il presunto comportamento "estremamente sgradevole" di Corden nel giugno scorso.

Il primo rapporto del manager diceva che Corden aveva trovato un capello nel suo cibo e lo ha mostrato al manager, "che si è scusato molto". Secondo il post di McNally, l'attore di Into the Woods ha poi chiesto un risarcimento. "Portaci un altro giro di drink in questo momento. E si occupi anche di tutti i nostri drink finora. In questo modo [non] scriverò nessuna recensione negativa su Yelp o cose del genere", si legge nel post.

Il secondo incidente si è verificato all'inizio del mese e ha riguardato un'omelette e un contorno di insalata per la moglie di Corden. McNally ha scritto che pochi istanti dopo che il comico e la moglie avevano ricevuto il cibo, "James ha chiamato la loro cameriera, M.K., e le ha detto che c'era un po' di albume mescolato al tuorlo". La cameriera, non identificata, ha riferito il reclamo al direttore del ristorante e la cucina ha rifatto il piatto.

La seconda volta, l'omelette è stata preparata secondo gli ordini di Corden, ma è arrivata con patatine fritte invece dell'insalata richiesta. Secondo il post di McNally, il cambio accidentale ha mandato Corden su tutte le furie.

"James Corden ha iniziato a urlare come un matto contro il cameriere: 'Non puoi fare il tuo lavoro! Non puoi fare il tuo lavoro! Forse dovrei andare in cucina e cucinare io stesso l'omelette!".

Dopo i presunti sfoghi avvenuti nella tarda serata, il manager ha offerto gratuitamente alla coppia un bicchiere di champagne per "appianare le cose". "Il manager ha detto che Corden è stato gentile con lui ma sgarbato con la cameriera", ha aggiunto McNally. "M.K. era molto scossa, ma da professionista qual è, ha continuato fino a finire il suo turno".

Parlando del The Late Late Show with James Corden, che il conduttore lascherà a breve, lo scorso maggio Tom Cruise ha convinto James Corden a salire con lui su un aereo; quattro anni fa, curiosamente, lo aveva convinto a paracadutarsi. L'ultimo film al quale ha preso parte Corden è stato il Cenerentola di Amazon.