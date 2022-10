James Corden parla del ban al ristorante: "Vorrei scusarmi personalmente con lo staff"

Come aveva lasciato intendere, James Corden ha affrontato lunedì al The Late Late Show la recente polemica sul presunto comportamento che ha avuto come conclusione il fatto di essere stato bandito dall'elegante ristorante Balthazar di New York. Il popolare comico britannico ha detto in diretta di voler chiedere scusa allo staff di persona.

Tornato in diretta dopo una pausa di una settimana, il conduttore ha usato l'inizio dello show per dire ai telespettatori che "non è mai stata mia intenzione" far arrabbiare quelli di Balthazar e ha detto che, se gli sarà permesso di tornare, si scuserà "assolutamente" di persona.

La scorsa settimana, dopo aver inizialmente postato su Instagram che Corden era stato "il cliente più offensivo nei confronti dei miei dipendenti del Balthazar da quando il ristorante ha aperto 25 anni fa" e che lo aveva "allontanato" dal locale, il ristoratore Keith McNally ha invertito la rotta, scrivendo che Corden si era scusato e che tutto era stato "perdonato".

Tuttavia, le cose sono degenerate dopo che Corden non è sembrato così contrito in un'intervista al New York Times. "Non ho fatto nulla di male, a nessun livello", ha detto al giornale. McNally ha risposto su Instagram: "Stava scherzando? O stava negando di aver abusato dei miei camerieri? Qualunque cosa Corden volesse dire, la sua implicazione era chiara: non è stato lui. Anche se non ho assistito all'incidente, molti dipendenti del mio ristorante lo hanno fatto. Non avevano nulla da guadagnare a mentire. Corden sì".

Ieri sera, quindi, Corden ha detto al pubblico del Late Late Show che quando ha sentito per la prima volta le storie, ha scelto di adottare un "atteggiamento britannico. Sai, mantenere la calma e andare avanti. Verranno scritte delle cose su di me. 'Mai lamentarsi, mai spiegare' è il mio motto".

Tuttavia, il padre gli ha fatto notare: "Ti sei lamentato, quindi dovresti spiegare". Corden ha quindi detto: "Sentite, quando si commette un errore, bisogna assumersi la responsabilità. Quindi ho pensato di condividere con voi, se va bene, quello che è successo".

Corden ha poi spiegato che in un caso, qualche settimana fa, sua moglie ha specificato una "grave allergia alimentare" al momento dell'ordinazione, ma le è stato servito il cibo "a cui era allergica". Quando l'ordine è tornato sbagliato "per la terza volta", Corden ha raccontato: "Nella foga del momento ho fatto un commento sarcastico e scortese sul fatto di cucinarlo io stesso. È un commento di cui mi pento profondamente. Capisco le difficoltà di essere un cameriere. Ho fatto i turni nei ristoranti per anni".

Al tavolo è stato offerto champagne gratis, ha osservato Corden, che ha poi aggiunto: "Poiché non ho gridato o urlato, non mi sono alzato dalla sedia, non ho chiamato nessuno con nomi o con un linguaggio dispregiativo, sono andato in giro pensando di non aver fatto nulla di male. Ma la verità è che l'ho fatto. Ho fatto un commento scortese e ho sbagliato. È stato un commento non necessario. Non è stato cortese nei confronti del cameriere".

Corden ha concluso: "Amo quel ristorante. Adoro il personale. Spero che un giorno mi sia permesso di entrare di nuovo. Così, quando tornerò a New York, potrò andare lì e scusarmi di persona, cosa che farò assolutamente".

Parlando del The Late Late Show with James Corden, che il conduttore lascherà a breve, lo scorso maggio Tom Cruise ha convinto Corden a salire con lui su un aereo.