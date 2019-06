James Corden, Paula Abdul e molti altri ospiti nel nuovo talk show di RuPaul

RuPaul torna in scena come conduttrice di un nuovo talk show da quando The RuPaul Show, insieme alla collega e amica Michelle Visage, è terminato nel 1998 dopo due edizioni.

La star drag queen, l'attrice, modella, autrice, conduttrice e vincitrice di un Emmy Award RuPaul ha ingaggiato un gruppo di importanti ospiti e di nuovi membri che comporranno la giuria del programma per aiutarla a lanciare il suo nuovo omonimo talk show. Per la prima settimana delle tre di prova, protagonisti saranno l'icona pop Paula Abdul e il conduttore del Late Late Show James Corden. Poi tra gli ospiti si susseguiranno i The Property Brothers, Michelle Visage, Jonathan Drew Scott, il pattinatore olimpico Adam Rippon, il candidato alla presidenza Cory Booker, la cantante country Jana Kramer, il comico Loni Love e Matt Iseman di American Ninja Warrior.

Michelle Visage e Ross Mathews, da lungo tempo membri della giuria di Drag Race, e amici di RuPaul ruoteranno attorno alle apparizioni degli ospiti per tutta la fase di prova iniziale. Il talk show andrà durante la fase di test di tre settimane di RuPaul, che inizierà il 10 giugno su selezionate stazioni Fox in tutto il Paese.