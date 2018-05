James Cromwell entra ufficialmente nel cast di Counterpart

Il celebre attore di L.A. Confidential e Il Miglio Verde James Cromwell si è unito ufficialmente alla serie televisiva Counterpart, thriller di fantascienza prodotto dal network Starz.

Cromwell, che ha iniziato la sua carriera proprio nel mondo televisione nei primi anni '70, recentemente ha ottenuto un buon successo di critica nella serie FX American Horror Story e nella mini-serie HBO creata da Paolo Sorrentino The Young Pope.

Stando alle informazioni rilasciate dal network Starz, l'attore di Babe, maialino coraggioso ha firmato per il ruolo di Yanek, personaggio classificato come "ricorrente della seconda stagione". Yanek è descritto come l'enigmatico guardiano di "Echo", una misteriosa struttura sotterranea in cui il protagonista della serie Howard (J.K. Simmons) si ritrova a combattere per la propria vita.

Le riprese della seconda stagione dell'acclamata serie fantascientifica prodotta da Starz Original sono iniziate lo scorso febbraio a Berlino. Come vi avevamo precedentemente annunciato, anche l'attrice di Westworld Betty Gabriel si è unita al cast nei panni di un'ex agente dell'FBI. La seconda stagione di Counterpart sarà composta da dieci episodi dalla durata di un'ora realizzati dal creatore della serie, Justin Marks. Tra i produttori spiccano Gary Gilbert e Jordan Horowitz (La La Land), Morten Tyldum (The Imitation Game, Passengers), Keith Redmon (The Revenant), and e Bard Dorros (Spotlight).

Il cast comprende il premio Oscar J.K Simmons (Whiplash, The Accountant, Justice League) , Olivia Williams (Rushmore, Il Sesto Senso, L'uomo nell'ombra), Harry Lloyd (Il Trono di Spade, La Teoria del Tutto) , Nazanin Boniadi (Iron Man, The Next Three Days, Ben-Hur), l'italiana Sara Serraiocco (Salmo, Non è un paese per giovani), Ulrich Thomsen e Nicholas Pinnock. La serie

Non è ancora stata rilasciata una data di uscita ufficiale.