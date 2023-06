James Gandolfini: il cast de I Soprano ricorda l'attore a 10 anni dalla morte

Ebbene sì, sono trascorsi 10 anni esatti dalla morte improvvisa di James Gandolfini, che ci lasciava a causa di un infarto la sera del 19 giugno 2013 a Roma, dove si trovava in vacanza per poi dirigersi al Taormina Film Festival di quell'anno. Per omaggiarlo, i suoi illustri colleghi della serie televisiva I Soprano lo hanno omaggiato sui social.

Michael Imperioli, che ha interpretato Christopher Moltisanti ne I Soprano, nella giornata di ieri ha pubblicato su Instagram una storia sul suo defunto co-protagonista e amico. Si è riferito a Gandolfini e a se stesso come a "Batman e Robin", alludendo al loro stretto rapporto e alla relazione tra i loro personaggi sullo schermo.

"Batman e Robin... la mia foto preferita di noi due", ha scritto Imperioli nel post. "E non posso fare a meno di pensare a dove siamo finiti quella sera e a quello che hai detto. È stato un momento memorabile... È così strano che oggi siano passati 10 anni da quando ci hai lasciato. Mi piacerebbe aver girato un'altra scena o aver fatto un'altra risata o un'altra chiacchierata a tarda notte. Sarò per sempre grato di aver svolto tanto lavoro insieme, di aver trascorso tanto tempo in tua compagnia e per tutta la tua generosità e gentilezza. Mi manchi molto, come manchi a tanti altri sul pianeta".

Edie Falco ha recitato ne I Soprano nel ruolo di Carmela Soprano, la moglie del Tony Soprano di Gandolfini. Parlando con Vanity Fair per un articolo che celebra l'eredità di Gandolfini, la Falco ha parlato della sua presenza sul set.

"Non si lasciava distrarre da molte cose come invece succedeva a me, aveva questa mentalità da bravo studente", ha detto Falco. "Lo guardavo, ma lui inseguiva qualcosa... di più grande. E più profondo. Se aveva l'impulso di dire qualcosa di diverso o di cambiare qualcosa, lo faceva e basta. E io ero gelosa del fatto che in qualche modo avesse ottenuto da se stesso il permesso di fare quel tipo di cose".

Anche Joe Pantoliano, che è apparso in 21 episodi de I Soprano, ha parlato a Vanity Fair di Gandolfini, affermando che il protagonista dello show ha sempre fatto di tutto per assicurarsi che tutti avessero una esperienza positiva sul set.

"È molto difficile per un attore che entra improvvisamente in uno show - molti attori sono protagonisti per un giorno, o appaiono in un episodio con due scene. Ma lui ha sempre fatto di tutto per assicurarsi che tutti fossero a proprio agio", ha detto Pantoliano.

Anche il figlio di James Gandolfini, Michael Gandolfini, è un attore e ha interpretato una versione più giovane di Tony Soprano nel film del 2021 I molti santi del New Jersey. In occasione della festa del papà, il giorno prima dell'anniversario della scomparsa di Gandolfini, Michael ha condiviso un toccante omaggio al padre.

"Buona festa del papà", ha scritto Gandolfini. "Ti voglio bene. Oggi, domani e tutti i giorni. Mi manchi, ti voglio bene".