James Griffiths rinnova il contratto con gli ABC Studios

James Griffiths, che con molta probabilità ha diretto o prodotto almeno una delle vostre preferite degli ultimi tempi, ha rinnovato il contratto con gli ABC Studios, allungando la sua permanenza nel roster produttivo di altri due anni, e ottenendo un ruolo prominente nei prossimi progetti targati Disney.

Il nome James Griffiths potrà forse non suonarvi familiare come quello di altri registi, ma è in realtà l'uomo dietro la telecamera di diversi episodi pilota di serie tv targate ABC, come Million Little Things, di cui è stata annunciata anticipatamente una seconda stagione e di cui ha diretto otto episodi; The Mayor, l'unica comedy del network di cui è stata ordinata la produzione quella stagione; Stumptown, con Cobie Smulders, che vedremo questo autunno. E per tutti questi show ha fatto anche da produttore esecutivo.

In più, sul suo curriculum sono presenti alcune delle serie più popolari degli ultimi anni: Galavant, Up All Night, Episodes, Black-ish.

Non c'è da stupirsi, quindi, se la compagnia americana abbia voluto tenersi stretta Griffiths, che si dedicherà ora a dei progetti esclusivi dei network e delle piattaforme Disney. Inoltre, l'accordo prevede un'opzione di sviluppo per la società del regista, Fee Fi Fo Films, che gestisce assieme al collega Brett Pirtle.