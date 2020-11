James Gunn: 'Con Peacemaker non ci sarà nessun reboot di Green Arrow'

Negli ultimi giorni sui social era partita l'indiscrezione che Peacemaker, la nuova serie di James Gunn con protagonista John Cena avrebbe rilanciato Green Arrow. Il regista ha però stroncato i sogni di gloria dei telespettatori, sostenendo che un reboot dell'arciere di smeraldo non avrebbe alcun senso.

Ricorderete sicuramente bene che lo scorso gennaio Stephen Ammell ha dovuto dire addio in maniera piuttosto tragica al personaggio che lo ha accompagnato per ben 8 stagioni e, a ben guardare, almeno per ora non ci sarebbero i presupposto per rilanciare una serie terminata da così poco tempo. Ma in molti erano certi che WarnerMedia stesse lavorando per far apparire una nuova versione di Green Arrow nel Pacemaker di James Gunn. Secondo alcuni infatti, sarebbe stato lanciato un personaggio molto più attinente a quello dei fumetti, che avrebbe così soddisfatto i molti fan rimasti delusi dalla serie CW.

Intanto proseguono i lavori per Peacemaker, e il regista ha rivelato che ci saranno ben 8 episodi. Le sceneggiature sono già pronte e dunque ultimato il periodo di quarantena, lo spin-off di The Suicide Squad sarebbe pronto a partire. Gunn ha voluto richiamare uno dei suoi fidi attori di Guardiani della Galassia Vol. 2, ovvero Steve Agee che riprenderà la parte John Economos (personaggio già interpretato nell'inedito The Suicide Squad), un guardiano del Penitenziario Federale di Belle Reve nonché braccio destro di Amanda Waller. Voi cosa vi aspettate da questa produzione? Fatecelo sapere nei commenti.