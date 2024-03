James Gunn rassicura il pubblico DC su Waller: 'La serie si farà'

James Gunn ha utilizzato il proprio profilo Instagram per aggiornare gli spettatori sul fatto che la serie tv dedicata ad Amanda Waller sia ancora in produzione e, nonostante il ritardo dovuto anche agli scioperi della scorsa estate, l’opera debutterà per raccontare la storia del personaggio dell’universo DC già interpretato da Viola Davis.

Dopo aver ricordato come Peacemaker abbia aperto le porte ad uno show dedicato ad Amanda Waller, torniamo ad occuparci della serie tv per riportare le parole dell’uomo a capo del nuovo universo cinematografico della Casa di Batman, che ha voluto rassicurare i fan a proposito della realizzazione della serie tv, sparita dai radar ormai da qualche tempo.

Condividendo sulla sua pagina del social network di Meta lo screen di una risposta di Jennifer Holland sulla questione relativa a Peacemaker 2, il filmmaker ha voluto dire la sua ricordando come il calendario di lavori per portare sullo schermo gli adattamenti DC sia assolutamente pieno e aggiornando sullo stato dei lavori di Waller.

Questa la didascalia del post in questione, attraverso la quale Gunn ha scherzato: “La fonte è piuttosto incerta, ma è vero. John Cena ha condiviso questa notizia da Howard Stern la scorsa settimana. Per rispondere alle domande successive: sì, gireremo Supermane e Peacemaker in contemporanea; sì, ho scritto tutti gli episodi; ma no, nell’interesse di far uscire lo show non potrò dirigerli tutti (solo alcuni); e sì, Waller è ancora in produzione e Jeremy e Christal stanno lavorando duramente per scrivere grandi cose, ma il programma è stato influenzato dagli scioperi, quindi Waller verrà dopo Peacemaker”.

In attesa di scoprire qualcosa di più sul nuovo corso DC, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Peacemaker.