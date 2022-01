James Gunn, il regista lavorerà ad una nuova serie DC Comics dopo Peacemaker?

James Gunn potrebbe avere già ben chiaro il suo futuro nel mondo seriale dei fumetti. Il regista di The Suicide Squad e Peacemaker ha confessato l'intenzione di lavorare ad una nuova serie sul materiale DC alla fine dell'impegno in Guardiani della Galassia Vol. 3. Gunn non ha approfondito i dettagli ma ha confermato le sue idee.

"Stiamo facendo dei passi avanti. Continua a succedere. Vedremo cosa accadrà e lo saprò davvero presto. Ho affrontato la questione ieri sera e questa mattina. Si tratta di un progetto televisivo" ha dichiarato il regista.

Queste parole sono state rilasciate nel corso di un'intervista riservata a Collider. Su Everyeye trovate la nostra recensione di The Suicide Squad.



Non è la prima volta che James Gunn parla di possibili nuovi spin-off di The Suicide Squad, tuttavia non è chiaro a quale tipo di progetto il regista si riferisca: potrebbe trattarsi di uno spin-off come di una serie completamente diversa.

Vi terremo aggiornati su eventuali novità in merito.



Su Peacemaker, la serie che ha diretto con protagonista John Cena, Gunn ha dichiarato:"Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo cinematografico DC ad un'intera serie. E naturalmente poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta".



Mesi fa, James Gunn rilasciò interessanti dichiarazioni su cinema e tv, sostenendo un concetto molto interessante: i film trascendono il tempo grazie alla tv e non al cinema. Una dichiarazione che ha generato diversi spunti interessanti anche per i fan sui social.