James Gunn: 'Rivedremo i personaggi di Peacemaker in altri progetti del DCEU'

A quanto pare, la prima stagione di Peacemaker potrebbe non essere l'ultima in cui vediamo il roboante antieroe di John Cena. Secondo lo stesso James Gunn, il personaggio potrebbe apparire in produzioni diverse da The Suicide Squad mentre la Warner Brothers continua a dare corpo al suo DCEU.

Questa preziosa notizia ci giunge da una delle classiche sessioni di domande e risposte che il regista è solito realizzare con i fan. Gunn alla domanda di untente di Twitter che chiedeva per l'appunto se Peacemaker o altri personaggi dello stesso show sarebbero apparsi in altri film DC, ha risposto con un semplice si, aprendo dunque le porte ad una molteplicità di ulteriori progetti.

"Penso che la vera ispirazione per Peacemaker siano stati gli schifosi programmi TV di Captain America degli anni '70 che amavo quando ero bambino", ha spiegato Gunn in precedenza a Den of Geek. "E penso che Peacemaker esemplifichi molte cose sulla società che stanno accadendo politicamente e quali sono le convinzioni della gente sull'America e sul mondo. Quindi, essere in grado di raccontare quelle storie socialmente consapevoli nella loro essenza, ma anche stravaganti, è straordinario".

"É stato un enorme onore e un'incredibile opportunità far parte di The Suicide Squad e lavorare con James su quello che sarà un film fantastico", ha aggiunto John Cena sul suo personaggio. "Sono incredibilmente eccitato per la possibilità di collaborare di nuovo con lui per Peacemaker. Non vediamo l'ora che i fan lo vedano".