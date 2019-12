James Gunn rivela se dirigerebbe o meno un episodio di Star Wars: The Mandalorian

La prima e sensazionale stagione di Star Wars: The Mandalorian ha visto la partecipazione di molti registi provenienti da tutti gli angoli del mondo della cultura pop, dalla Bryce Dallas Howard di Jurassic World e Black Mirror, passando per il Taika Waititi di Thor: Ragnarok e JoJo Rabbit e fino a Rick Famuyiwa, Deborah Chow o Dave Filioni.

Per l'annunciata seconda stagione attualmente in pre-produzione, sembra proprio che alcuni registi torneranno - come Famuyiwa - mentre altri no - la Chow è occupata con Star Wars: Kenobi -, il che significa che uno o più dei prossimi episodio saranno probabilmente diretti da nuovi registi, e qualcuno ha pensato bene di fare il nome di James Gunn.



Peccato che il diretto interessato non ne voglia proprio sapere di dirigere una puntata di Star Wars: The Mandalorian. Durante un recente Q&A via Instagram con i fan, infatti, lo stesso Gunn ha rivelato che dirigere un episodio della serie live-action targata Disney+ "non è qualcosa che lo interessa, attualmente". A differenza del creatore Jon Favreau, che ha invece rivelato che dirigerà un episodio questa volta: "Ci stiamo preparando e dirigerò anche io adesso, a dire il vero".



Vedremo comunque i nuovi film di James Gunn tra il 2021 e il 2022 con The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3. Vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 1x08.