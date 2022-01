James Gunn rivela: 'Stiamo lavorando al secondo spin-off di Suicide Squad!'

Il regista James Gunn non ha ancora finito con l'universo DC, la sua serie spin-off di Suicide Squad per HBO Max dedicata a Peacemaker continua a tenere gli spettatori incollati allo schermo ogni settimana, è logico che la Warner Bros. voglia puntare ancora su di lui.

Infatti, intervistato ai microfoni di Deadline per il podcast Hero Nation, il regista ha rivelato che ci sarebbe un’altra serie spin-off di Suicide Squad in lavorazione.



“Stiamo lavorando a qualcos’altro in questo momento, un altro programma televisivo collegato a quell’universo. Non posso dire niente. È connesso a quest’universo e non penso che sarà lo stesso genere di Peacemaker. Non sarà una commedia tanto quanto Peacemaker, ma sarà nello stesso universo" ha rivelato.



Secondo le fonti, Gunn avrebbe proposto ad HBO Max un’altra idea per una serie dedicata a uno dei personaggi di Suicide Squad anche se non sappiamo ancora chi. Difficile pensare che si tratti di Bloodsport di Idris Elba o Harley Quinn di Margot Robbie, visti i molti impegni dei due attori, ma mai dire mai.



Peacemaker è stato concepito da Gunn durante il lockdown del 2020 mentre stava terminando Suicide Squad. "Cominciavo ad annoiarmi, perché ero rinchiuso, ero depresso, avevo una forte ansia come molti di noi a quel tempo e ancora oggi, e avevo bisogno di qualcosa per prendermi cura di me stesso. Ecco da dove viene lo spettacolo", ha detto Gunn. "Avevo bisogno di qualcosa per calmarmi."



Nella stessa intervista ha rivelato che Peacemaker 2 si farà, o almeno ci sono buone probabilità che ciò accada visto il successo ottenuto. Gunn voleva prendersi una pausa dopo Guardiani della Galassia Vol 3, le cui riprese sono attualmente in corso, ma con Peacemaker 2 e un nuovo spin-off in fase di sviluppo non siamo certi che ciò accada.