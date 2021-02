James Gunn, romantica dedica a Jennifer Holland dal regista di Peacemaker

Con un romantico post sui social, James Gunn ha deciso di augurare buon San Valentino alla sua compagna, l'attrice Jennifer Holland con cui ormai fa coppia fissa da diverso tempo. Nella foto pubblicata, entrambi indossano una simpatica felpa dedicata alla prossima serie HBO Max Peacemaker.

Questo spin-off di Suicide Squad è stato annunciato a sorpresa lo scorso settembre e avrà come protagonista John Cena che riprenderà i panni di Peacemaker. Le riprese sono iniziate questo gennaio e si protrarranno fino a giugno, giusto in tempo per il tour promozionale del prossimo film dedicato al temibile gruppo di supercattivi.

Stando a quanto fin qui riportato, Peacemaker dovrebbe arrivare sul piccolo schermo all'inizio del 2022 e dovrebbe raccontare la storia di un supereroe molto sui generis che per ottenere la pace sarebbe disposto a tutto, anche ad uccidere moltissime persone.

Oltre al già citato John Cena il cast sarà composto da Chukwudi Iwuji nel ruolo di Clemson Murn, e tre guest star ricorrenti tra cui Lochlyn Munro nei panni di Larry Fitzgibbon, Annie Chang nei panni del detective Sophie Song e Christopher Heyerdahl nel ruolo del capitano Locke.

James Gunn ha rivelato che l'idea di questo spin-off gli è venuta in un momento di ozio nel corso della quarantena, ha iniziato a scrivere per gioco e non pensava che sarebbe potuta diventare realtà ed invece, i piani alti di HBO sono stati ben lieti di produrre questa serie. A voi cosa ve ne pare? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.