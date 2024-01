James Gunn sa già come rendere Peacemaker un prodotto del DC Universe

Dopo aver chiarito ai propri fan che Peacemaker farà parte del DCU, James Gunn è tornato ad aggiornare sullo stato dei lavori della seconda stagione dello show che vedrà tornare John Cena nei panni del supereroe senza peli sulla lingua. Il regista e capo dei DC Studios sa benissimo come effettuare il passaggio dal DCEU al DCU per il personaggio.

Il regista ha anche rivelato una cosa sorprendente sulla seconda stagione di Peacemaker, che sta attualmente scrivendo e alla quale si dedicherà completamente una volta terminati i suoi impegni sul set di Superman: Legacy. Secondo quanto rivelato da Gunn stesso, l'aquila Eagly tornerà sicuramente e questo è solo l'inizio.

Gunn ha poi parlato di come intende trasformare Peacemaker in una vera e propria property del DCU, nonostante la prima stagione dello show non faccia tecnicamente parte dell'attuale canone del franchise. "Perché è la cosa che preferisco fare, è il più grande show originale di Max di sempre, e ho un modo tutto mio per questo ingresso. Non ci sarà alcuna confusione", ha promesso Gunn a un fan.

La seconda stagione di Peacemaker è uno dei numerosi progetti previsti per il nuovo DCU, che si intitola Chapter 1: Gods and Monsters. Il primo titolo, prima ancora di Superman: Legacy, è la serie animata intitolata Creature Commandos. È prevista anche una serie su Amanda Waller, con Viola Davis che riprenderà il suo ruolo da Peacemaker e dai film sulla Suicide Squad, compreso l'ultimo diretto sempre da Gunn e nel quale ha esordito il Peacemaker di Cena.

"Ci saranno anche alcuni membri del Team Peacemaker come personaggi fissi dello show", ha detto Gunn della serie durante un evento stampa della DC. "In pratica è il seguito di Peacemaker. Abbiamo due grandi autori che ci stanno lavorando: Crystal Henry, che ha scritto Watchman, e Jeremy Carver, che ha creato Doom Patrol, hanno elaborato una storia incredibilmente meravigliosa che credo sia davvero fantastica e che HBO adora e stanno mettendo insieme tutto questo".

L'Universo DC prenderà ufficialmente il via con Creature Commandos, che non ha ancora una data di uscita, e Superman: Legacy, che arriverà nelle sale l'11 luglio 2025.

La prima stagione di Peacemaker è arrivata in streaming in Italia su TimVision, dov'è ancora disponibile.