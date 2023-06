James Gunn spegne gli entusiasmi: 'Peacemaker arriverà dopo che avrò fatto Superman'

James Gunn si prepara a rilanciare definitivamente il DCU ricostruendolo da capo. Il prossimo progetto del regista sarà il nuovo Superman di cui , a quanto pare, le riprese non cominceranno prima della fine del 2023. Il regista ha dunque rivelato che la seconda stagione di Peacemaker arriverà solo dopo la fine della lavorazione del film.

James Gunn aveva già dovuto rassicurare i fan sul fatto che la seconda stagione di Peacemaker si farà. In seguito alla ristrutturazione dell’universo cinematografico DC, molti piani relativi a serie tv o lungometraggi sono naturalmente cambiati e, la cosa ha coinvolto anche la serie con protagonista John Cena.

Ospite del podcast Inside of You, Gunn ha rivelato quando comincerà a lavorare sullo show: “Peacemaker arriverà subito dopo che avrò fatto Superman”.

Durante una precedente conferenza stampa, il regista aveva spiegato che i fan avranno modo di ritrovare gli eroi di Peacemaker nella nuova serie tv Waller: “Ci saranno anche alcuni membri del Team Peacemaker come personaggi fissi della serie. In pratica è il seguito di Peacemaker. Abbiamo due grandi creativi che ci stanno lavorando, Crystal Henry, sceneggiatrice di Watchmen e Jeremy Carver, il quale ha creato Doom Patrol. Hanno elaborato una storia incredibile che credo sia davvero fantastica e che la HBO adora”.

L’attesa sarà dunque ancora lunga, per i fan della serie. Nel frattempo vi lasciamo alle dichiarazioni di James Gunn a proposito del casting di Superman: Legacy.