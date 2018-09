James Lipton non condurrà più le interviste di Inside the Actor's Studio!

James Lipton non sarà più il conduttore di Inside the Actor's Studio. Lo show cambierà network dal 2019, spostandosi da Bravo a Ovation, e lo scrittore americano ha deciso di smettere di condurre la trasmissione quest'anno.

Lipton ha rilasciato un comunicato d'addio:"È davvero gratificante vedere l'eredità di Inside the Actor Studio tramandata alle nuove generazioni. Ho promesso che non ci saremmo mai occupati di gossip ma solo della creazione di opere e Ovation, network dedicato all'arte, continuerà questa tradizione nella prossima stagione. Non vedo l'ora di vedere il nuovo conduttore interagire con gli ospiti e gli studenti e continuando a intrattenere gli spettatori negli USA e in tutto il mondo".



Il programma, in onda dal 1994 e nato e trasmesso come seminario per gli studenti d'arte drammatica della Pace University di New York City, presto è diventato il programma più seguito di Bravo. La sede odierna della trasmissione è il Michael Schimmel Center for the Arts, sempre nel campus della Pace University. La caratteristica della trasmissione è quella di usare volontariamente un ritmo più lento rispetto alle solite interviste, registrando spesso due ore di materiale che poi venivano tagliate e ridotte di un'ora. A volte le ore di registrazione erano molte di più, come nel caso dell'intervista a Steven Spielberg del 1999, durata 4 ore e poi ridotta a due episodi di un'ora ciascuno.



Lipton nella sua carriera ha avuto l'onore di intervistare centinaia di grandi celebrità dello spettacolo americano, come Al Pacino, John Travolta, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e molte altre ancora.