James Marsden e Amber Heard in trattative per The Stand, la serie tratta da Stephen King

Collider riporta che James Marsden e Amber Heard sono in trattative avanzate per ruoli da protagonisti in The Stand, nuova serie CBS All Access tratta dal romanzo di Stephen King conosciuto in Italia anche col titolo L'Ombra dello Scorpione.

The Stand è stata annunciata lo scorso gennaio come una miniserie di 10 episodi a CBS All Access, e secondo Collider i tempi sono maturi per l'inizio della produzione.

Marsden (X-Men, Westworld) è pronto a firmare per il ruolo di protagonista, quello cioè di Stu Redman, che nel libro emerge come leader della comunità di Free Zone. La star di Aquaman Amber Heard, nel frattempo, è in trattative avanzate per interpretare Nadine Cross, un'insegnante che si ritrova corrotta dal demoniaco Randall Flagg.

Sempre secondo Collider la produzione è ormai prossima ad ingaggiare anche Whoopi Goldberg, Greg Kinnear, Odessa Young e Henry Zaga, che interpreteranno rispettivamente Madre Abigail, Glen Bateman, Frannie Goldsmith e Nick Andros. Il regista di New Mutants Josh Boone, che è stato la forza trainante per tutti i precedenti tentativi di adattare il mastodontico libro di King, dirigerà, scriverà e produrrà tutti gli episodi della mini-serie.

In una recente intervista, Stephen King in persona ha garantito che The Stand avrà un budget elevato e soprattutto vanterà contenuti estremamente maturi.