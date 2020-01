James Marsden, interprete di Teddy in Westworld, parla del futuro del suo personaggio

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto la data di uscita della terza stagione di Westworld, adesso vi presentiamo questa intervista di James Marsden in cui l'attore parla del futuro di Teddy, dopo gli eventi della seconda parte della serie.

Come ricorderete Teddy aveva deciso di suicidarsi davanti a Dolores, sconvolto dalle sue azioni, ma parlando ai microfoni di ComicBook.com l'attore rivela che è molto probabile che rivedremo il cowboy robotico nei prossimi episodi dello show: "Voglio dire non posso dire nulla, ma riprendendo una tua ipotesi se è morto più di 4000 mila volte e lo abbiamo sempre rivisto è probabile che sia così anche questa volta. Sai ma non posso rispondere a questa domanda, vedremo in futuro".

Secondo molti fan questa è una conferma del fatto che la storia di Teddy non si è ancora conclusa, in particolare si pensa che il globo che contiene la sua coscienza sia nelle mani di Charlotte Hale, personaggio interpretato da Tessa Thompson. Il pistolero comunque non sarà l'unico a poter tornare: anche Katja Herbers di Westoworld ha parlato del ritorno di Emily, la notizia però non è ancora stata confermata.

Non resta che aspettare il prossimo 15 marzo per vedere la terza stagione della serie prodotta da HBO.