James Marsters, che fine ha fatto e cosa fa oggi l'attore di Spike in Buffy

James Marsters potrebbe aver rubato il cuore al pubblico diBuffy - L’Ammazzavampiri nel ruolo del vampiro Spike, innamorato della protagonista interpretata da Sarah Michelle Gellar ma da allora ha avuto una carriera molto impegnativa. Marsters ha continuato a lavorare, sia davanti alla telecamera che prestando la sua voce al doppiaggio.

Dopo il finale di Buffy nel 2003, James Marsters è passato immediatamente nel cast dello spinoff Angel, sempre nei panni di Spike, apparendo in tutti i 22 episodi dell'ultima stagione di quello show.

Nel 2007, Marsters ha doppiato l'iconico supercriminale Lex Luthor nel film animato della DC Superman: Doomsday, e quello stesso anno, ha recitato nel ruolo del detective Grant Mars nella serie Senza traccia (Without a Trace) della CBS. Nel 2008 è apparso tre volte nel ruolo del capitano John Hart nello spin-off di Doctor Who Torchwood, ed ha anche interpretato il famigerato serial killer Ted Bundy nella miniserie televisiva The Capture of the Green River Killer.

Il 2009 ha visto Marsters interpretare Lord Piccolo nel film live-action Dragonball Evolution e l'astronauta Buzz Aldrin nel film per la TV Moonshot - L'uomo sulla luna. Dopo aver recitato nello spinoff di Battlestar Galactica intitolato Caprica nel 2010, ha anche terminato la sua corsa nei panni di Milton Fine in Smallville, serie targata The CW.



Nel 2011 è apparso in un episodio di Supernatural intitolato "Shut Up, Dr. Phil", insieme alla sua co-protagonista di Angel, Charisma Carpenter. Ha preso parte anche al reboot della serie Hawaii Squadra Cinque Zero intitolato Hawaii Five-0. Recentemente ha recitato in Le streghe dell'East End (2014), Runaways (2017) e The Order (2020).



