James May: Oh Cook, tutti i dettagli sulla nuova serie culinaria targata Prime Video

Dopo il successo di James May: Il mio viaggio in Giappone, Amazon Prime Video propone una nuova avventura con il suo avventuroso reporter, ma stavolta a tema culinario.

La serie sarà basata sul primo libro di ricette di James intitolato ‘Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make’, disponibile nelle librerie dal prossimo 1° ottobre e per vedere l'intera mini-serie non dovremo aspettare molto. I 7 episodi di James May: Oh Cook, della durata di 30 minuti ciascuno, arriveranno infatti entro la fine dell'anno sulla piattaforma di Steve Bezos.



DI seguito la sinossi ufficiale della serie:

"Con un titolo ispirato a uno dei più noti modi di dire usati dal presentatore durante The Grand Tour, James May: Oh Cook è una serie che parla di cucina, ma vista dalla prospettiva di qualcuno che non sa veramente cucinare. Per la durata della serie James dimostrerà al pubblico che se sei in grado di cucinare decentemente un paio di cose, sai cucinare qualsiasi cosa. Lo show mostrerà James alle prese con alcune delle 60 ricette che ha dovuto imparare dal suo libro. Ogni episodio sarà dedicato ad uno specifico tema culinario come ad esempio la pasta, i classici da pub, il cibo indiano, le torte, gli arrosti, e in ognuno verranno presentate tre ricette oltre ad alcuni piatti facili e veloci da preparare direttamente con gli elementi immancabili in tutte le dispense."



“Sono felice di poter lavorare nuovamente con Amazon Prime Video ma in un modo tutto nuovo per me”, Ha affermato James. “Sono giunto ormai a quell'età in cui si passa la maggior parte del tempo pensando a cosa si mangerà nel prossimo pasto, e così ho pensato di creare una serie su questo tema. Cucinarsi il proprio curry da decisamente più soddisfazione che ordinare una consegna a domicilio, anche se non è altrettanto buono”.