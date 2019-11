James McAvoy si è unito al cast di His Dark Materials all'ultimo minuto

James McAvoy interpreterà Lord Asriel nell'adattamento televisivo di His Dark Materials che si è da poco mostrato in anteprima a Lucca, e parlando con Radio Times ha rivelato che di aver ottenuto il ruolo all'ultimo dopo che un altro attore si è fatto da parte.

"È successo all'ultimo minuto" ha detto McAvoy durante l'intervista. "Stavo parlando per caso con il direttore del casting, che è una mia amica, di quanto mi piacessero i libri, e poi chi doveva interpretare il personaggio ha abbandonato."

"Così mi ha chiamato e ha detto 'Pensi di poter iniziare lunedì?' Ed era venerdì!"

Da grande appassionato della saga letteraria firmata da Philipp Pullman, McAvoy aveva un'idea ben precisa su come trasporre il personaggio sul piccolo schermo. "Ero preparato per il ruolo senza neanche saperlo" ha detto McAvoy. "Ho una visione per questo personaggio, e ho in mente certi obiettivi che dovrebbe raggiungere e che dovrebbe affrontare. Ma non sono un semplice fan - tengo davvero molto ai libri - perciò mi dispiacerebbe guardarla e pensare 'Oh, quello non è il Lord Asriel che ho sempre voluto vedere!' e lo sto intepretando!"

Il primo episodio della serie - di cui ricordiamo è stata girata anche la seconda stagione - è andato in onda ieri nel Regno Unito, mentre per l'uscita su Sky Atlantic dovremo attendere gennaio 2020. Qui trovate le nostre prime impressioni su His Dark Materials direttamente dell'anteprima del Lucca Comics & Games.