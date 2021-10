James Michael Tyler, il cast di Friends ricorda l'interprete di Gunther: 'Ci mancherai'

Nelle scorse ore è venuto a mancare il Gunther di Friends, e così l'intero cast della sit-com ha voluto rendere omaggio a James Michael Tyler, l'amico di una vita morto a soli 59 anni per un terribile cancro al quarto stadio che non è stato possibile curare.

Dopo il post di commiato di Jennifer Aniston per Gunther di Friends è arrivato quello di Courtney Cox che ha scritto: "La dimensione della gratitudine che hai portato nella stanza e che hai mostrato ogni giorno sul set è la dimensione della gratitudine che ho per averti conosciuto. Riposa in pace James".

David Schwimmer ha invece scritto: "James, grazie per aver interpretato un ruolo così meraviglioso e indimenticabile in Friends e per essere un gentiluomo dal cuore così grande e un tuttofare fuori dallo schermo. Ci mancherai, amico".

Matt LeBlanc ha invece detto: "Ci siamo fatti un sacco di risate amico. Ci mancherai. RIP amico mio" mentre Lisa Kudrow scrive: "James Michael Tyler, ci mancherai. Grazie per esserci stato per tutti noi".

Matthew Perry invece ha postato su Twitter: "Ieri abbiamo perso un buon amico in James Michael Tyler. Gunther, ci mancherai. Riposa in pace".

Anche l'account Twitter ufficiale di Friends ha twittato una dichiarazione della Warner Bros. Television. che ricorda James Michael Tyler: "La Warner Bros. Television piange la perdita di James Michael Tyler, un attore amato e parte integrante della nostra famiglia di AMICI. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, gli amici, i colleghi e i fan".

Insomma, una quella dell'interprete di Gunther è stata certamente una grande perdita.