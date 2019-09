James Michael Tyler non vuole un reboot di Friends

Nell'era dei remake, revial e reboot, le star e i creatori degli show originali (ma anche i fan) hanno opinioni contrastanti su eventuali rifacimenti o reunion delle "proprie creature". E se c'è chi si dimostra favorevole, c'è anche chi, come James Michael Tyler, un reboot di Friends proprio non lo concepisce.

"Perchè rovinare qualcosa di perfetto? Non so se un reboot riuscirebbe ad avere lo stesso peso, o la stessa qualità" afferma candidamente James Michael Tyler al The Morning, lo show di cui è stato recentemente ospite.

Proprio come i creatori di Friends, Marta Kauffman e David Crane, che avevano escluso l'idea di una reunion o un reboot, Tyler non si dice favorevole a un rifacimento della storica serie.

L'attore ricorda con nostalgia i tempi delle riprese, e con un pizzico di malinconia il giorno in cui la serie giunse a conclusione.

"Mi sono affezionato all'intero cast e a tutta la crew. Erano come una famiglia per me. Mi ha rattristato sapere che non avrei potuto più fare quello che avevo fatto per gli ultimi dieci anni, ma è stato un bel finale".

E nonostante il sapore agrodolce lasciato dalla fine dello show, Tyler non ha rimpianti di nessun tipo, anzi, solo complimenti nei confronti di chi si impegnava ogni giorno per realizzarlo.

"Siamo stati davvero fortunati ad avere degli sceneggiatori così talentuosi, che erano sempre al loro meglio. Se una battuta non andava, si consultavano, e cinque minuti dopo se ne uscivano con una battuta completamente diversa!"

Anche il resto del cast, in onore dei 25 anni della serie, ha ricordato con trasporto quei giorni condividendo sui social una foto celebrativa.