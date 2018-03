James Tupper di Big Little Lies sarà il co-protagonista della serie FOX con Katie Holmes

Laha appena trovato il co-protagonista della nuova serie TV con, nota attrice di. Si tratta di, di recente visto nei panni dinella prima stagione di, serial targato HBO che si è portato a casa numerosi

La serie in questione, che al momento non ha ancora un titolo definito, parlerà dell'agente speciale dell'FBI Hazel Otis (Katie Homes), impegnata in alcune indagini volte a sventare una minaccia terroristica. La sua relazione con un noto generale farà poi deragliare il loro corso e potrebbe addirittura segnare la fine della sua carriera. Etichettata come "l'amante", Hazel Otis - moglie, madre, patriota - inizia a ricostruire la sua vita personale e la sua reputazione professionale".

Stando a quanto riportato da Deadline, James sarà il generale Moses Fallon, che funge da consulente per la sicurezza nazionale del Presidente. Nel cast troviamo anche Paul Walter Hauser, di recente visto in I, Tonya, che vestirà i panni del blogger Daniel Cohen. Tunner è stato inoltre confermato per la seconda stagione di Big Little Lies, che debutterà nel corso del 2019.

Il pilot, creato dalle showrunner della fortunata serie Empire, doveva intitolarsi, inizialmente, Mrs. Otis Regrets e sarà il primo lavoro come series regular per Katie Holmes dopo i tanti anni trascorsi dalla fine di Dawson's Creek. L'attrice sarà anche produttrice esecutiva assieme a Chaiken e Scrivener Love, Judy Smith e Oly Obst.