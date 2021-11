James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek padre per la sesta volta

Mentre Joshua Jackson bocca una nuova reunion di Dawson's Creek, l'indimenticabile protagonista maschile della serie James Van Der Beek ha annunciando ai fan la nascita del suo sesto figlio nato dopo due aborti spontanei.

L'interprete di Dawson ha condiviso un post in cui esprime tutta la sua immensa gioia per Jeremiah, il bambino nato dopo Olivia di 11 anni, Joshua di 9, Annabel di 7, Emilia di 5, Gwendolyn di 3 anni.

"Felicissimo di annunciare l'arrivo di Jeremiah Van Der Beek. Dopo aver vissuto il dramma dell'aborto per due volte di seguito (entrambe a più di 17 settimane), abbiamo preferito rimanere in silenzio. Sinceramente, ero terrorizzato quando l'ho scoperto. Ma abbiamo trovato un dottore qui in Texas che ha diagnosticato come causa degli ultimi due aborti un'insufficienza cervicale. Poi Kimberly si è sottoposta ad una semplice operazione, così tutto è andato bene e ha potuto partorire nel nostro ranch. Il libri di medicina dicono di prendere in considerazione questa operazione dopo tre aborti, ma il nostro medico consiglia già dopo uno. Spargete la voce".

L'attore ha poi aggiunto: "Ogni bambino porta la propria energia, la propria manifestazione di coscienza, le proprie lezioni. Quelli che abbiamo perso ci hanno arricchito di diversi pezzi del puzzle... lasciandoci molto più grati per tutto ciò che possiamo goderci con questo dolce e saggio piccolo".

Naturalmente sui social molti si sono congratulati con l'attore mentre, molti altri hanno scherzato sul fatto che la sua famiglia numerosa sia una sorta di rivincita nei confronti di Joy per aver preferito Peacey a Dawson.

Se siete stati negli anni dei grandi fan di questo teen drama, date uno sguardo a quello che sono oggi i protagonisti di Dawson's Creek.