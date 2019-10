James Wan è al lavoro per una serie tv su Dylan Dog

Come ha rivelato in esclusiva Variety, la Atomic Monster di James Wan, regista di Aquaman, co-produrrà una serie in lingua inglese basata sul fumetto Dylan Dog in collaborazione con Sergio Bonelli editore. La serie, che sarà composta da dieci episodi, racconterà le gesta dell'investigatore dell'occulto.

Il fumetto ideato da Tiziano Sclavi, divenuto un franchise popolarissimo con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo in 33 anni di storia, ha per protagonista appunto Dylan Dog, che aiutato dalla sua spalla Groucho (figura ispirata al comico Groucho Marx) affronta casi che di solito coinvolgono mostri di ogni tipo, fantasmi, vampiri, zombie e lupi mannari.

I produttori esecutivi della serie saranno per Bonelli Entertainment (il ramo della compagnia dedicato all'audiovisivo) Vincenzo Sarno e Giovanni Cova, e per Atomic Monster lo stesso James Wan e Michael Clear, con la supervisione di Rob Hackett.

"James Wan e Atomic Monster sono maestri del genere horror e hanno una comprovata sensibilità sul modo migliore di adattare i fumetti allo schermo" ha dichiarato in una nota Davide Bonelli, presidente della casa editrice milanese. "Siamo davvero entusiasti di avere un dream team del genere a lavorare su uno dei nostri personaggi più importanti" ha aggiunto.

James Wan, regista di film del calibro di Saw - L'enigmista e The Conjuring, da parte sua ha definito Dylan Dog "uno dei miei fumetti preferiti di sempre."

Il prossimo lavoro in uscita per Atomic Monster è The Conjuring 3, diretto da Michael Chaves e interpretato da Vera Farmiga e Patrick Wilson, le cui riprese sono terminate ad agosto e che sarà al cinema l'11 settembre 2020. Per Bonelli Entertainment è invece in lavorazione un film live action, co-prodotto con Eagle Pictures e Brandon Box, ispirato al fumetto Dampyr, che dovrebbe uscire nel corso del 2020.

Un film su Dylan Dog, piuttosto sfortunato al botteghino e deludente anche secondo la critica, fu realizzato nel 2011 per la regia di Kevin Munroe. Leggi qui la recensione di Dylan Dog: Dead of Night.