James Wan e Netflix ancora insieme: il regista realizzerà la serie tv Archive 81

Discussing Film riporta che Netflix e il regista James Wan uniranno le forze per una nuova serie horror intitolata Archive 81 e basata sull'omonimo e popolare podcast found footage.

Archive 81 è un horror in podcast realizzato in stile mockumentary che esplora il soprannaturale e la gentrificazione nelle grandi città, ed è ambientato per metà nella New York degli anni '90 e per metà nella New York del presente.

Lo show segue Dan, un archivista solitario che lavora in una struttura remota dove gli è stato assegnato il compito di catalogare centinaia di ore di vecchi nastri audio. Il datore di lavoro di Dan è la Housing Historical Society della Città di New York, o almeno questo è ciò che pensa lui all'inizio. Molti dei nastri registrati consistono infatti in vecchie interviste tra un assistente sociale di nome Melody Pendrass e gli abitanti di un misterioso condominio noto come The Visser Building: non è chiaro cosa Melody stia cercando nelle sue interviste dell'epoca, ma più sono gli inquilini con i quali parla, più le cose diventano inquietanti. Dal presente, Dan approfondisce i nastri di Melody e le misteriose origini dell'edificio Visser, iniziando a scoprire fatti terrificanti sull'archivio, i suoi datori di lavoro e persino la natura del mondo fisico in cui viviamo.

Il podcast è iniziato il 5 aprile 2016 ed è giunto alla sua terza stagione. Se siete curiosi, sappiate che è disponibile su Apple, Spotify, Stitcher e Radiopublic. James Wan sarà il produttore esecutivo della serie.

Wan vanta un enorme background nel mondo dell'horror, con Saw, Insidious, The Conjuring e The Conjuring 2. Per quanto riguarda la televisione, ha prodotto la serie Swamp Thing per DC Universe e la serie MacGyver, e sta anche producendo e dirigendo il pilot per l'adattamento di Netflix di The Magic Order di Mark Millar.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro Everycult su The Conjuring.