James Wan non si spiega la cancellazione di Swamp Thing

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che, per motivi che non sono ancora stati chiariti del tutto, Swamp Thing è stata cancellata dalla Warner Bros. in seguito alla messa in onda di un solo episodio.

In una recente dichiarazione ufficiale, DC Universe ha rassicurato i fan sul futuro del servizio streaming ma non ha voluto rivelare i motivi che hanno portato alla cancellazione dello show, motivi che a quanto pare sono sconosciuti anche a James Wan, che ha lavorato alla serie in veste di produttore esecutivo.

"Non so e non capisco perché Swamp Thing sia stata cancellata, ma posso dirvi questo," ha scritto il regista di Aquaman su Instagram. "Tutto il cast e la crew, e il team di produttori e scrittori hanno messo il cuore in questo progetto. Sono veramente orgoglioso del lavoro di tutti. Andate a vedere l'episodio 2, e immortalate questi 10 episodi. Swampy se lo merita."

Un report aveva indicato tra i motivi che hanno portato alla scelta di Warner un possibile disguido con lo stato del North Carolina sulla tassazione del progetto, scenario che però è stato contestato proprio dal direttore del North Carolina Film Office.

In attesa di un eventuale chiarimento, vi ricordiamo che Swamp Thing negli Stati Uniti è trasmesso settimanalmente dal servizio streaming DC Universe, mentre al momento non abbiamo notizie sulla distribuzione italiana.