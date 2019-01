James Wan parla del tono gotico horror e romantico di Swamp Thing

Swamp Thing si prepara a debuttare sul piccolo schermo nel corso di quest'anno. In attesa di sapere da chi verrà distribuito in Italia (lo show è un'esclusiva del servizio streaming DC Universe), il produttore James Wan ci dà qualche dettaglio in più sul tono della serie.

"Vogliamo puntare molto sul suo aspetto gotico horror/romantico" ha detto il regista di Aquaman durante una conferenza stampa per il film DC. "E' una storia umana. Fondamentalmente è La bella e la bestia. Parla di questo ragazzo che lotta per trovare la sua umanità mentre si trasforma in qualcosa di sempre più mostruoso."

Pur non essendo Rated R, Swamp Thing manterrà una tonalità adulta ed abbraccerà atmosfere horror, mantenendosi dunque fedele alla controparte cartacea. I protagonisti dello show saranno Andy Bean nei panni di Alec Holland e Crystal Reed in quelli di Abigail Arcane. Nel resto del cast troviamo Will Patton nei panni di Avery Sunderland, il villain principale della serie, e Kevin Durand in quelli di un altro storico nemico del protagonista, Jason Woodrue, L'Uomo Florinico.

In una recente intervista Wan ha anche dichiarato che la massima fonte di ispirazione per lo show sarà la celebre run a fumetti scritta dal leggendario Alan Moore.

Swamp Thing debutterà su DC Universe il prossimo giugno. La prima serie della piattaforma, Titans, è stata distribuita in Italia da Netflix, ma al momento non abbiamo ancora notizie sulla possibile distribuzione delle altre serie.