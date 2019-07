James Wan produrrà il reboot televisivo di So cos'hai fatto

In un nuovo report Deadline ha rivelato che James Wan tornerà dietro la macchina da presa per dirigere l'episodio piloto di I Know What You Did Last Summer, adattamento televisivo del teen-slasher So cos'hai fatto uscito nel 1997. Stando a quanto riportato da Bloody-Disgusting, però, il regista agirà solamente in veste di produttore.

Il progetto rientra nel nuovo accordo di tre anni firmato da prolifico produttore Neal H. Moritz e il suo banner Original Film con Sony Pictures Television.

Lo show dovrebbe essere distribuito da Amazon ed è descritto come una "serie horror young adult basata sul franchise di successo prodotto da Moritz". Ricordiamo infatti che dopo il primo film la saga è proseguita con Incubo Finale e Leggenda Mortale, usciti rispettivamente nel 1998 e nel 2006. L'episodio pilota è scritto da Shay Hatten.

Il film originale segue le vicende di quattro teenager - interpretati da Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr. - che vengono perseguitati da un maniaco armato di uncino un anno dopo aver nascosto un tragico incidente (vedi: recensione di So cos'hai fatto)

In seguito all'annuncio il regista Mike Flanagan (Hill House, Doctor Sleep), che in passato è stato associato ad un reboot cinematografico della saga, ne ha approfittato per confermare che non è più coinvolto nel progetto.