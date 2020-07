James Wan torna da Netflix: in arrivo la serie tv sequel di Usagi Jojimbo!

Dopo essere stato reclutato da Netflix per la produzione della serie horror Archive 81, il regista e sceneggiatore James Wan tornerà a collaborare col colosso dello streaming on demand anche per l'adattamento di Usagi Jojimbo, celebre fumetto scritto e disegnato dal nippoamericano Stan Sakai.

Netflix sta collaborando con Gaumont per una serie animata in CGI intitolata Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, che si basa sulla serie di fumetti la cui pubblicazione inizio nel 1984 e dura ancora oggi. Piuttosto che concentrarsi sul protagonista dei fumetti, Miyamoto Usagi, la serie avrà luogo in un lontano futuro e seguirà l'adolescente Rabbit Samurai Yuichi, discendente del già citato grande guerriero, nella sua epica quest per diventare un vero samurai.

Yuichi sarà alla guida di una squadra di eroi sventurati - tra cui alcuni personaggi descritti come 'un cacciatore di taglie malizioso, un ninja astuto, un borseggiatore acrobatico e una lucertola fedele' - e il loro obiettivo sarà quello di combattere esseri mostruosi come talpe che abitano il sottosuolo, pipistrelli con ali dalle punte di metallo e creature provenienti da dimensioni paralleli, tutto nel tentativo di diventare i migliori samurai di sempre.

Sakai sarà produttore esecutivo dello show, insieme a Nicolas Atlan di Gaumont, Keith Goldberg e Chris Tongue di Dark Horse Entertainment e ovviamente James Wan, che lavorerà insieme a Michael Clear e Rob Hackett della sua casa di produzione Atomic Monster. Candie e Doug Langdale sono associati come produttori esecutivi e showrunner.

“È un piacere lavorare con Gaumont e Netflix" ha affermato Sakai in una nota. "Sono coinvolto in ogni fase della produzione e sono entusiasta della direzione in cui stiamo procedendo. E' meraviglioso espandere l'universo Usagi collaborando con così tante persone di talento. Sto lavorando con un team fantastico e non vedo l'ora di poter vedere finalmente una serie Usagi sullo schermo! Ringrazio i miei meravigliosi fan, amici e familiari per il supporto e l'incoraggiamento degli ultimi 35 anni."

