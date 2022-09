Jamie Bower: 'Ho rischiato di essere sia Harry Potter che Edward Cullen'

Oramai non possiamo non associare il volto di Jamie Bower a Vecna, il sexy cattivo di Stranger Things (come è stato definito da alcuni fan). Ma c'è stato un tempo in cui è stato molto vicino dall'interpretare sia Harry Potter che Edward Cullen.

Ospite del podcast Happy, Sad, Confused l'attore ha raccontato di come, per motivi diversi, non riuscì a prendere parte a due progetti sensazionali: Harry Potter e Twilight. Per quanto riguarda il primo film della saga del maghetto più famoso al mondo, al provino con Chris Columbus si presentò con una barzelletta poco adatta che gli mandò all'aria tutti i piani per interpretare Harry: "Sono andato a incontrare Chris Columbus a Londra per il primo Potter e ci hanno chiesto di preparare una barzelletta. Avevo appena sentito una barzelletta sul motivo per cui la fata siede in cima all'albero di Natale. È una barzelletta davvero sconcia, perché parla di un albero di Natale che sta sul sedere di qualcuno. E l'ho raccontata durante l'audizione. C'era un'aria di silenzio dopo che l'avevo detta. Ho detto: "Beh, è andata a p*****e. È ora di andare avanti". Poco importa se ad Hogwarts è comunque riuscito ad arrivare seppur nei panni del giovane Grindelwald in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1, Harry rimane pur sempre Harry.



Per Edward Cullan la sua avventura si fermò addirittura prima del provino: "Erano davvero interessati alla mia interpretazione di Edward. Dicevano: Per la dedizione che Jamie mette nei suoi ruoli saremmo interessati a vederlo. Ma all'epoca non ha funzionato, perché è stato nello stesso periodo in cui è uscito Sweeny. Credo che la vita fosse così folle e frenetica che è stata una di quelle cose che non si sono mai realizzate. Poi siamo arrivati al secondo film e mi hanno detto: Ehi, vuoi venire a fare il cattivo?", ha raccontato. Bower si è infatti unito al cast di Twilight, interpretando Caius, in entrambe le puntate di Breaking Dawn.

Vi ricordiamo, inoltre, che potremo vedere Bower nel finale di stagione finale di Stranger Things 5, che ancora non ha una data d'uscita certa.