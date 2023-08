Jamie Foxx è guarito: 'Finalmente sono tornato me stesso'

I misteriosi problemi di salute di Jamie Foxx sembrano finalmente scomparsi, con l'attore di Spider-Man: No Way Home e Miami Vice che ha fatto capolino sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per aggiornare i propri followers riguardo alle sue condizioni.

Nel breve post che potete trovare in calce all'articolo, e che la star Ray e Hanno clonato Tyrone ha pubblicato nelle scorse ore, Jamie Foxx ha espresso la sua gratitudine per coloro che lo hanno sostenuto e ha poi condiviso un prezioso aggiornamento sul suo stato di salute, affermando di sentirsi finalmente meglio e di essere 'tornato quello di prima'. "Stai guardando un uomo che è grato... finalmente comincio a sentirmi me stesso... è stato un viaggio oscuro e inaspettato... ma riesco a vedere la luce", ha detto nella didascalia che accompagna una serie di sue foto personali. "Sono grato a tutti coloro che mi hanno contattato e inviato auguri e preghiere... ho molte persone da ringraziare... non sai quanto abbia significato per me... ringrazierò tutti voi personalmente...DIO È BUONO... tutto il giorno tutti i giorni...”.

Come spesso accade, Hollywood ha prontamente mostrato il suo sostegno tra i commenti, con messaggi di auguri da parte di Octavia Spencer, Naomi Campbell, Tina Lawson, Tamar Braxton e Jeremy Renner.

Nel frattempo, sembra rientrata la polemica sul post reputato antisemita di Jamie Foxx.