Jan Luis Castellanos è nel cast di Runaways 2 (ma il suo ruolo potrebbe essere spoiler)

In attesa di capire quando, la prima stagione di Runaways, andrà in onda su Rai4 nel nostro paese, abbiamo delle novità sulla seconda che, invece, debutterà a fine anno sulla piattaforma digitale Hulu.

ATTENZIONE! SPOILER!

Al New York Comic-Con, i Marvel Studios hanno svelato che l'attore Jan Luis Castellanos è entrato nel cast della seconda stagione nei panni di Topher. Per gli amanti dei fumetti originali, questo potrebbe essere un potenziale spoiler: Topher, nei fumetti, si unisce ai Runaways per poi rivelarsi come un villain e un infiltrato nel team. Non solo: nei comic-book originali è un vampiro, ma non è chiaro se questa sua natura verrà mantenuta nella serie tv o sarà utilizzata dalla Marvel come apripista per l'introduzione dei vampiri nel Marvel Cinematic Universe.

La sinossi rilasciata dalla Marvel è la seguente: "I Runaways hanno lasciato le loro case (e genitori malvagi) e ora devono imparare a vivere da soli. Come procurarsi del cibo, cercare un riparo, e prendersi cura gli un degli altri, i nostri eroi cominciano a rendersi conto che, nel bene e nel male, sono destinari a rimanere uniti. E sta a loro porre fine a PRIDE una volta per tutte. Ma qualcuno ha inviato un messaggio misterioso a Jonah... C'è una talpa nelle Runaways? Nel frattempo PRIDE si concentra sulla ricerca dei propri figli, e Jonah ha in mente il suo piano pericoloso.".