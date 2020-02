Jan Luis Castellanos si unisce al cast della quarta stagione di Tredici

Netflix sta continuando a mettere le basi per questa quarta (e, stando a quanto dichiarato finora, ultima) stagione di Tredici: è di poche ore fa la notizia di una new entry che andrà ad aggiungersi al cast storico dello show per questi nuovi episodi.

Si tratta di Jan Luis Castellanos, attore dominicano classe 1995 famoso, ad oggi, per aver fatto parte del cast di Runaways dalla seconda stagione. Il personaggio al quale Castellanos darà volto sarà Diego Torres, carismatico e aggressivo leader di una squadra di football i cui componenti sono i crisi per la perdita di uno di loro.

I suoi tentativi di scendere a patti con il dolore porteranno però Diego a cambiare, facendo trapelare un cuore ferito che si cela dietro un guscio di violenza ed insensibilità; il ragazzo, stando a quanto si legge, finirà per innamorarsi di una delle ragazze più complicate della Liberty High, situazione che lo porrà davanti a un bivio costringendolo a scegliere se continuare a essere ciò che è sempre stato o accettare i lati più nascosti ed inesplorati della sua personalità.

Il nome di Castellanos segue quello di Gary Sinise, unitosi al cast di Tredici qualche mese fa; recentemente, inoltre, una delle protagoniste dello show ha svelato chi avrebbe voluto come colpevole nella terza stagione di Tredici.