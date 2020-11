Jane Austen, The CW sta sviluppando una serie tv sulla celebre scrittrice

Il lavoro letterario di Jane Austen è stato d'ispirazione per innumerevoli adattamenti e reinterpretazioni al cinema e in tv. Secondo un nuovo report, The CW sta lavorando ad una serie antologica ispirata al lavoro di Austen, provvisoriamente intitolata Modern Austen. Come suggerisce il titolo, la serie rivisiterà i romanzi della scrittrice.

Verranno create sei storie moderne con l'obiettivo di realizzare ogni stagione dedicandola ad un romanzo specifico di Austen. La prima stagione della serie dovrebbe essere l'adattamento Orgoglio e pregiudizio e sarebbe ambientata nell'odierna San Francisco.

Modern Austen dovrebbe essere scritta e prodotta da Eleanor Burgess, una drammaturga che di recente ha scritto il reboot di Perry Mason della HBO. La serie dovrebbe essere prodotta da Warner Bros. Television.



Jane Austen ha scritto sei romanzi di grande prestigio e fama tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo: Ragione e sentimento (1811), Orgoglio e pregiudizio (1813), Mansfield Park (1814) e Emma (1816). I suoi ultimi due romanzi, L'abbazia di Northanger (1803) e Persuasione (1818), furono pubblicati postumi.

Nei secoli successivi il lavoro di Jane Austen è stato considerato parte fondamentale ed innovativa della cultura letteraria pop.

Il cinema ha spesso attinto dai lavori di Austen, realizzando anche degli adattamenti delle sue opere, in particolare Ragione e sentimento di Ang Lee nel 1995 e Orgoglio e pregiudizio di Joe Wright nel 2005.



A maggio erano state annunciate grandi novità per i fan di The CW mentre Flash e l'ArrowVerse sono stati posticipati al 2021.