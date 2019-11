Jane Galloway Heitz ci ha lasciati, le ultime apparizioni in Glee e The Big Bang Theory

A dare la triste notizia è il Chicago Tribune: Jane Galloway Heitz ci ha lasciati all'età di 78 anni, quarantatré dei quali trascorsi dedicandosi alla sua più grande passione, la recitazione. Tra le sue ultime apparizioni televisive ricordiamo quelle in Glee, in cui interpretava il ruolo dell'ex responsabile del club, e The Big Bang Theory.

Jane Galloway Heitz è tra le attrici, forse, non più celebri di Hollywood, ma è certamente tra quelle che hanno aiutato il business delle serie TV ad arrivare dov'è oggi: fin dagli anni '90 ha recitato in molti degli show più acclamati dalla critica e dal pubblico, prestando il volto a personaggi che nonostante le poche inquadrature hanno lasciato il segno.

Nata nel 1950, calca per la prima volta il set nel 1993 con il cortometraggio Welcome to the Max e negli anni successivi verrà scritturata per importanti show quali ER, Grey's Anatomy, Prison Break, Senza Traccia, Monk e Shameless.

Anche nel mondo del cinema può vantare numerosi cameo: nel 1999 viene diretta da David Lynch nel ruolo di Dorothy in Una Storia Vera (The Straight Story), nel 2001 è Dinah l'ubriacona in L'Ultimo Guerriero (Just Visiting) e nel 2009 recita al fianco di Lindsay Lohan ne Il nome del mio assassino (I Know Who Killed Me).

I funerali si terranno i 30 novembre e i familiari, più che una corona di fiori, hanno chiesto una donazione all' American Heart Association e American Diabetes Association, in memoria di Jane.