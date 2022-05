Jane Horrocks su Olivia Colman, Lily James e altre: 'Ci sono anche altri attori là fuori'

L'attrice Jane Horrocks, nota per lo show Absolutely Fabulous e nominata ai BAFTA e ai Golden Globe Awards per il suo ruolo nel film Little Voice, ha recentemente affermato che il pubblico britannico è stato "tradito" dall'industria cinematografica del Regno Unito, che non fa altro che assegnare i ruoli importanti sempre alle stesse di attrici.

"Credo che sia un po' limitante per il pubblico vedere sempre la stessa gente tornare" ha affermato Horrocks nel corso di un'intervista. "Mi dispiace solo per il pubblico che i commissari e i produttori siano così miopi da continuare a tirare fuori sempre le stesse persone". Probabilmente l'attrice si riferiva a interpreti di alto profilo come Olivia Colman, Keeley Hawes e Lily James, che ricevono regolarmente ruoli in TV.

Quando le è stato chiesto come si sentisse rispetto a queste interpreti, Horrocks è stata onesta. "Fanno un lavoro incredibile e se ti vengono offerti i ruoli, ovviamente, li prendi. [Però] ci sono molti attori là fuori che potrebbero portare qualcosa di nuovo in uno di quei ruoli, di inaspettato".

Le sue dichiarazioni arrivano in una settimana importante nel Regno Unito, al termine della quale è stata firmata una lettera aperta da più di 100 attori e personaggi pubblici affinché appaiano sullo schermo più donne di età pari o superiore ai 45 anni. Questa lettera è volta a sradicare l'idea secondo la quale le donne devono e possono essere soltanto giovani e belle, e vuole finalmente portare in TV personaggi femminili di tutti i tipi.

Cosa ne pensate delle parole di Horrocks? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto Olivia Colman è entrata nel cast de Il Gatto con gli Stivali 2!