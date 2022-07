Janet Jackson: su Sky arriva la storia mai raccontata dell'icona del pop

Mentre è ancora in programmazione su Sky Corro da te, la programmazione del network si arricchisce anche con una new entry d'eccezione, la mini-serie documentario Janet Jackson, dedicata alla pop-star sorella minore di Michael Jackson.

La serie tv, in arrivo su Sky Documentaries da giovedì 7 luglio alle 21.15 e in streaming su NOW, e come al solito disponibile anche on demand, è stata girata nell'arco di tre anni con filmati d'archivio, home video mai visti e interviste piene di star: la storia attraversa l’intera vita dell’artista, dall’ingresso nel mondo dello spettacolo durante l'infanzia al rapporto travagliato con il padre e con il fratello Michael, fino allo scandalo del Nipplegate e alla lotta per la difesa della propria reputazione.

L’incredibile ed esclusiva cronaca di un’icona del pop che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di credere nell’amore e di conquistare il mondo con la sua musica. La serie è composta da quattro episodi, che usciranno su Sky a cadenza settimanale: dopo la prima puntata di giovedì 7 luglio, le successive saranno disponibili, sempre alle 21.15 sullo stesso canale, il 14 luglio, il 21 luglio e il 28 luglio.

Janet Jackson è una docu-serie prodotta dalla stessa Janet Jackson con il fratello Randy e realizzata dalla Workerbee Documentary Films con la regia di Benjamin Hirsch. Per altre notizie dal mondo della tv, scoprite la nuova serie L infedele di Liv Ullman, tratta da una sceneggiatura di Ingmar Bergman.