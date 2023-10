Anche la Janice di Friends ricorda Matthew Perry: 'Il mondo sentirà la tua mancanza'

Dopo il ricordo di Gwyneth Paltrow, arrivato nelle scorse ore via social, anche Maggie Wheeler ha scritto qualche parola per ricordare il compianto Matthew Perry, l'amato Chandler Bing di Friends. La Wheeler è stata per anni nel cast come guest-star nel ruolo di Janice, l'odiosissima ex-ragazza di Chandler, celebre per la battuta "Oh my God!".

"Che perdita. Mancherai al mondo Mathew Perry (sic). La gioia che hai portato a tanti nella tua troppo breve vita continuerà a vivere. Mi sento davvero benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso", ha scritto la Wheeler.

L'attore è stato trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles sabato, e i media hanno riferito che i primi soccorritori sono stati chiamati nel tardo pomeriggio. Secondo quanto riferito, Perry aveva giocato una partita di pickleball prima di rilassarsi nella vasca idromassaggio. Pochi giorni prima aveva postato una sua foto dall'aspetto idilliaco nello stesso punto, con le cuffie in testa e la vista sulle colline di Hollywood.

I tributi sono arrivati da tutto il mondo all'attore, che ha interpretato Chandler Bing in dieci stagioni di Friends. Insieme a David Schwimmer, Matt Le Blanc, Jennifer Aniston, Courtenay Cox e Lisa Kudrow, Perry è diventato un nome familiare a milioni di persone, ma il suo libro di memorie, pubblicato lo scorso anno, ha rivelato il peso personale che ha portato con sé durante le riprese della serie.

In quest'ultimo, viene anche rivelato in che modo Perry avrebbe voluto essere ricordato. Spoiler: non per Friends.

Un incidente in moto d'acqua nel 1997 ha innescato una dipendenza da antidolorifici che è sfociata in una serie di altre dipendenze. Ha scritto di essere sobrio dal 2001, salvo "60 o 70 ricadute", aveva aggiunto sarcasticamente. Mentre si concentrava sulla propria sobrietà, è diventato un appassionato sostenitore di una maggiore compassione e comprensione nei confronti dei tossicodipendenti e ha aperto la sua casa di disintossicazione, The Perry House, a Malibu.