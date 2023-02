Jansen Panettiere, la famiglia svela la causa di morte dell'attore di The Walking Dead

Il giovane attore Jansen Panettiere di The Walking Dead è morto prematuramente all'età di 28 anni, e nel 2023, a quattro anni dall'accaduto, la famiglia ha svelato pubblicamente la causa della sua morte.

Così hanno dichiarato i famigliari: "Sebbene sia poco confortante, il medico legale ha riferito che l'improvvisa scomparsa di Jansen è dovuta a una cardiomegalia (cuore ingrossato), insieme ad alcune complicazioni della valvola aortica". Inoltre, hanno colto l'occasione per esprimere la grande umanità dell'attore: "La bontà di Jansen traspariva dai suoi occhi, mentre il fascino dal sorriso così brillante e coinvolgente; la sua anima dai suoi dipinti impeccabili e rivelatori, il suo entusiasmo di vivere nello spirito limpido. Il suo carisma, il suo calore, la sua compassione per gli altri e il suo spirito creativo rimarranno per sempre vivi nei nostri cuori, così come in quelli di tutti coloro che ha incontrato. Appezziamo sinceramente tutto l'amore e il sostegno nei confronti della nostra famiglia mentre siamo affrontando questa perdita impensabile, e chiediamo gentilmente che la nostra privacy venga rispettata mentre elaboriamo il lutto. Ti amiamo così tanto, Jansen, e rimarrai per sempre nei nostri cuori". Altrettanto esemplare è stata la sua partecipazione nel celebre show ideato da Frank Darabont – al riguardo, ecco la recensione di The Walking Dead 9.

Anche suo fratello è un grandissimo attore: basti pensare alla nuova foto che mostra il ritorno di Hayden Panettiere in Scream 6. Jansen ha recitato nei panni di Casper (tanto nella forma umana quanto in quella di zombie) nel penultimo episodio della nona stagione di The Walking Dead, a cui si aggiungono svariati progetti cinematografici e televisivi, come The Forger, Tiger Cruise - Missione crociera, Tutti odiano Chris e L'ultimo giorno in estate.