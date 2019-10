January 22nd: HBO si unisce alla produzione della serie creata da Michaela Coel

January 22nd, la nuova creazione di Michaela Coel, potrà avvalersi del supporto della HBO, che si è affiancata alla BBC nella produzione. il nuovo show sarà composto da 12 episodi di mezz'ora e avrà come argomento principale il consenso al giorno d'oggi.

Si tratta infatti di un racconto "coraggioso, schietto e provocativo" che esplora il consenso sessuale nella società contemporanea e come, nel nuovo scenario di appuntamenti e relazioni, vengono fatte distinzioni tra liberazione e sfruttamento.

In passato, Michaela Coel ha ideato Chewing Gum e recitato come protagonista in Black Earth Rising, miniserie thriller della BBC disponibile su Netflix. In più, l'abbiamo vista negli episodi di Black Mirror Nosedive e USS Callister.



Il cast sarà composto da attori emergenti della scena inglese, come Weruche Opia (Inside No9), Paapa Essiedu (Kiri) Aml Ameen (Yardie), Adam James (Belgravia), Sarah Niles (Catastrophe) e Ann Akin (Philip K. Dick’s Electric Dreams).

Le riprese sono iniziate a Londra e la distribuzione internazionale sarà affidata alla Warner Bros, con l'eccezione di Regno Unito e Irlanda, dove se ne occuperanno i BBC Studios.

Parlando della serie, Coel ha dichiarato: "siamo molto fortunati nell'essere riusciti a mettere insieme un cast così talentuoso e a portare alla vita questi copioni. Non vedo l'ora di condividere questo lavoro con i fan l'anno prossimo".

Inoltre, il produttore esecutivo Phil Clarke ha elogiato gli argomenti trattati e la visione "originale" di Coel: "ha qualcosa di maturo e rilevante da dire sulle politiche di genere, sul consenso, sulla gratificazione, sui social media e sulla sua generazione. Si tratta di un pacchetto esplosivo".