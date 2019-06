Jared Harris, star della serie Chernobyl, ricorda il disastro nucleare

Lunedì sera è stata mandata in onda l'ultima puntata della miniserie Chernobyl della HBO con scene traumatiche, agghiaccianti e spesso difficili da guardare, il ricordo di quell'evento è ancora presente nella mente di chi l'ha vissuto, ce ne parla l'attore Jared Harris.

Il 26 aprile 1986 il reattore n. 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplose e provocò il peggior disastro nucleare nella storia dell'umanità. Per l'attore Jared Harris, che interpreta lo scienziato Valery Legasov di Chernobyl, i ricordi del disastro sono ancora abbastanza vividi dopo più di trent'anni. Durante una recente apparizione a Late Night con Seth Meyers, Harris ha raccontato l'esperienza di quella tragedia e di come l'ha vissuta: il quel periodo viveva in Inghilterra, "lo ricordo molto bene", ha dichiarato l'attore "vivevo a Londra e all'epoca c'erano quattro canali TV, uno mostrava solo erba che cresceva nel pomeriggio, letteralmente erba in crescita, era la BBC 2. Ma poi hanno iniziato ad avvisarci di quello che era successo".

"C'era questa nube radioattiva che trasportava particelle fuoriuscite dal reattore ovunque, dicevano che avrebbero potuto causare malattie devastanti in tutta la Bielorussia, in Ucraina, in Germania e anche in alcune parti della Svezia. E tutto questo veniva trasmesso in TV mentre la nube continuava a raggiungere diverse parti del mondo e andava verso l'Inghilterra, dicevano di non uscire fuori se pioveva, non si poteva bere latte né qualsiasi cosa provenisse dai raccolti, hanno dovuto abbattere tutti gli animali da pascolo che potevano essere entrati in contatto con il terreno contaminato. Quindi... ricordo tutto davvero bene".

Mentre l'Unione Sovietica tentava di tenere sotto controllo il disastro di Chernobyl e di non diffondere la notizia nel resto del mondo, quello che davvero non riuscivano a fare era contenere la nube radioattiva. Alla fine fu rilevato in Svezia quando, la mattina del 28 aprile 1986, i livelli di radiazione scatenarono allarmi nella centrale nucleare di Forsmark, che le radiazioni avevano avuto origine altrove, una determinazione che alla fine portò il governo sovietico a dover ammettere l'incidente.

È una rivelazione che nella serie Chernobyl viene raccontata ed espressa in maniera marginale, come anche alcune conseguenze nel resto del mondo, ad esempio il fatto che ai bambini tedeschi non era permesso giocare fuori. Ma mentre il pericolo immediato e la nube radioattiva sono passati da tempo, rimane il pericolo intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. I resti sono ancora altamente radioattivi: un reattore esploso può rimanere radioattivo per 20.000 anni e l'area circostante alla centrale elettrica dove si verifica un tale incidente può rimanere pericolosa per un periodo compreso tra 20 e diverse centinaia di anni, a seconda del suo livello di contaminazione.

Mentre la miniserie Chernobyl è terminata in alcuni Paesi registrando punteggi altissimi, in Italia andrà in onda in prima serata su Sky Atlantic a partire da lunedì 10 giugno 2019.