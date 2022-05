Jared Padalecki, nuovi dettagli sul pauroso incidente stradale della star di Supernatural

Circa due settimane fa, Jared Padalecki ha avuto un grave incidente d'auto: è stato il collega Jensen Ackles a renderlo noto, poiché i due avrebbero dovuto partecipare insieme a una convention con i fan di Supernatural. Oggi, a qualche giorno di distanza, emergono nuovi spaventosi dettagli sull'incidente...

Il sito TMZ riporta in esclusiva alcuni dettagli tratti dal rapporto sull'incidente emesso dal Dipartimento dei Trasporti dello stato del Texas, con nuove informazioni che avrebbero fatto temere il peggio per la salute dell'attore.

Il rapporto rivela che Padalecki era sul sedile del passeggero della una Tesla guidata dal cugino Jeremy, colui che ha riportato le conseguenze più serie dell'incidente. Il veicolo ha preso a velocità sostenuta una svolta a sinistra, saltando oltre un muretto, schiantandosi frontalmente contro un palo del telefono e ruotando verso destra.

Considerando che la star di Supernatural ha riportato solo alcuni dolori dovuti all'apertura dell'airbag, possiamo dire che la fortuna è stata dalla sua parte, come in parte aveva già rivelato Jensen Ackles rendendo noto per primo l'accaduto: "Ha avuto un gravissimo incidente d'auto. Non stava guidando, era sul sedile del passeggero ed è fortunato ad essere vivo".

Nei giorni a seguire, lo stesso Jared Padalecki ha aggiornato i fan sull'incidente, ringraziando tutti per l'affetto dimostrato: "Sono decisamente in via di guarigione e spero di tornare sul set entro questa settimana. Sono così fortunato ad aver avuto le migliori cure e ad essere circondato da così tante persone che mi vogliono bene" ha scritto su Twitter, pubblicando una foto con una delle sue figlie. L'attore era impegnato sul set delle riprese della stagione 2 di Walker, la serie reboot di Walker Texas Ranger.