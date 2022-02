Jared Padalecki: ecco 'l'incredibile allenamento' della star di Supernatural

Jared Padalecki ha interpretato per ben 15 stagioni il ruolo di Sam Winchester in Supernatural e ora che questa fantastica avventura è finita, l'attore continua comunque a tenersi in forma in vista dei suoi impegni futuri.

Con un post sui social network, la star della serie creata da Erik Kripke si è mostrata nel bel mezzo di un "pesantissimo allenamento" in cui solleva oltre 20 kg per braccio. Jared Padalecki mostra in modo evidente lo sforzo compiuto, salvo poi rivelare nel corso della stessa clip che si tratta di un carico fasullo.

Sulle note di Eye of the Tiger, l'attore con grande ironia inizia a grattarsi il naso, dimostrando che quei pesi sono tutt'altro che reali. Si tratta probabilmente di alcune forme di polistirolo assai simili ai pesi standard, creati ad hoc per realizzare questo divertentissimo video.

Tra l'altro, solo qualche settimana fa è stato rivelato che Jared Padalecki non era stato avvertito del prequel di Supernatural. La nuova serie dedicata alla storia dei genitori dei fratelli Winchester verrà prodotta proprio dal suo fratello di set Jensen Ackles. E ora che il prequel di Supernatural è ufficiale, bisognerà capire se in qualche modo verrà coinvolto tutto il cast della serie originale. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.