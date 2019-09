Jared Padalecki protagonista del reboot di Walker Texas Ranger

Jared Padalecki, per i più Sam Winchester (o forse Dean Forester?) ha trovato il suo prossimo ruolo televisivo: date il benvenuto al nuovo Cordell Walker, il protagonista del reboot di Walker Texas Ranger.

Texano nella vita reale e Texano sullo schermo: dopo la conclusione della serie di cui è stato protagonista per quindici anni assieme al collega e amico Jensen Ackles, Jared Padalecki ritornerà nel suo Stato d'origine per una nuova serie tv.

È appena stato annunciato, infatti, che Padalecki produrrà e reciterà nel ruolo da protagonista nel reboot della storica serie anni '90 targata CBS, Walker Texas Ranger.

Secondo la sinossi fornita da Deadline, come nella serie originale "il reboot, in cui Walker avrà una donna come partner, esplorerà la moralità, la famiglia, e sarà una riscoperta di quello che è il terreno comune andato perduto. Al centro della serie c'è Cordell (Padalecki), membro dell'unità investigativa più prestigiosa dello stato, ma anche un uomo che cerca di riavvicinarsi alla propria famiglia. Vedovo e padre di due figli, Cordell torna a casa dopo una missione di alto profilo che ha richiesto due anni sotto copertura, solo per scoprire di avere ancora più lavoro da fare. Con un rimando alla serie originale, Walker e la sua nuova partner - una delle poche donne nella storia dei Texas Ranger - sono gli eroi di oggi di cui il nostro mondo ha bisogno, che seguono un loro personale codice morale nel combattere per ciò che giusto, a prescindere dalle regole".

Lo show, che sarà fedele alla terminologia, e sarà più sulla falsariga di Magnum PI e MacGyver (e quindi non un sequel, ma presenterà una nuova incarnazione del personaggio interpretato da Chuck Norris), potrebbe andare in onda su The CW, anche se il network di matrice CBS ha proprio in quest'ultima la sua maggiore competizone per i diritti.

In ogni caso, sembrerebbe esserci grande entusiasmo e fiducia nel progetto da parte di Pedowitz, Presidente di The CW.

Walker Texas Ranger sarà prodotto da Anne Fricke (Being Human), anche sceneggiatrice della serie, Dan Lin (Arma Letale) e Jared Padalecki.