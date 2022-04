Jared Padalecki, la star di Supernatural coinvolta in un gravissimo incidente d'auto

Nei giorni scorsi Jared Padalecki è stato coinvolto in un gravissimo incidente d'auto e per questo non ha potuto prendere parte alla convention di Supernatural tenutasi a New York. A rivelarlo è stato proprio l'amico e collega Jensen Ackles proprio durante il panel dedicato ai fratelli Winchester.

"Mi manca il mio caro amico. Vi manda tutto il suo affetto. Ho parlato con lui ieri. È triste, vorrebbe essere qui" ha detto l'interprete di Dean ai moltissimi fan di Supernatural accorsi per la convention. L'attore ha poi spiegato le dinamiche dell'incidente rivelando quanto Jared Padalecki sia stato fortunato a non riportare danni assai più seri vista la terribile entità dell'impatto: "Ha avuto un gravissimo incidente d'auto. Non stava guidando, era sul sedile del passeggero ed è fortunato ad essere vivo. Quegli airbag sono come un pugno. Mi ha detto 'mi sento come se avessi fatto 12 round con Tysonì, ma si sta riprendendo e riesce già a muoversi. È stato davvero un brutto incidente d'auto. Pensate a lui, mandategli un po' d'amore, anche sui social se ne avete modo e state certi che tornerà presto tra noi".

Lo stesso Jared Padalecki nei giorni scorsi si è scusato per la sua assenza alla convention, non spiegandone però le ragioni. Intanto, proseguono i lavori per il prequel di Supernatural, molti sono curiosi di sapere come questo nuovo show verrà organizzato e quali legami intratterrà con la serie madre. Il cast di The Winchesters sta prendendo forma, quali sono le vostre aspettative? Intanto, auguriamo a Jared Padalecki una rapida guarigione.