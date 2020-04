Jared Padalecki ci svela i bloopers più divertenti di Supernatural

La quindicesima stagione di Supernatural, come molte altre produzioni, è al momento sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus, e così ci pensa Jared Padalecki a tenere alto il morale dei fan grazie a un video. Sul suo profilo Twitter, infatti, l'attore ha condiviso i migliori bloopers dell'attuale stagione, che sarà anche quella finale.

Il tweet, che si può vedere in calce all'articolo, recita: "Per favore guardatelo immediatamente. Grazie e non c'è di che."

Il video si apre con Jensen Ackles che inciampa scendendo da una rampa di scale, rovinando così la ripresa. "Questa è la mia mossa!" dice Padalecki. Tra le altre scene ce n'è una in cui Sam e Dean parlano dell'intolleranza al lattosio, ovviamente scherzando sulle sue conseguenze per l'intestino.

Al contrario di altre serie (come Grey's Anatomy e Low and Order), che a causa del COVID-19 sono da ritenersi ormai concluse, la produzione della quindicesima stagione di Supernatural riprenderà con l'impegno di dare al pubblico, e in particolare ai fan della prima ora particolarmente dispiaciuti per lo stop, una conclusione adeguata alle vicende.

"E sì, noi, The CW e la Warner Bros abbiamo intenzione di tornare e completare la serie. Non è una questione di se, è una questione di quando" ha scritto recentemente Andrew Dabb, produttore esecutivo e sceneggiatore di Supernatural, ai suoi follower su Twitter.