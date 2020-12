Jasmine Carrisi e le presunte raccomandazioni: 'Gli haters non mi conoscono'

Molte sono le polemiche nate intorno alla partecipazione di Jasmine Carrrisi a The Voice Senior. Secondo alcuni la giovane figlia di Al Bano e Romina Power sarebbe stata raccomandata da suo padre, che prenderà parte al talent show in veste di giudice.

Sulla vicenda si era già esposto tempo fa il noto cantante, spiegando che proprio la produzione del programma, dopo avergli proposto la partecipazione, gli aveva richiesto espressamente di coinvolgere sua figlia. Ora ha deciso di parlare proprio la diretta interessata, e di spiegare la sua versione dei fatti. Jasmine Carrisi ha dichiarato infatti di essere stata contattata per dare un punto di vista giovanile alle performance:

"Onestamente non rispondo, mi fa più arrabbiare il fatto che dicano che io non abbia le capacità artistiche per giudicare i concorrenti, in realtà io non giudico la performance ma il punto di vista giovanile, è bello che si prenda in considerazione anche una ragazza di 19 anni, rappresento la parte giovane".

Jasmine Carrisi ha esordito questa estate nel mondo della musica con la pubblicazione del singolo Ego che ha avuto un buon riscontro da parte del pubblico. Lo stesso Al Bano è rimasto molto impressionato dalle capacità di sua figlia, pur ammettendo di non apprezzare particolarmente la musica rap.